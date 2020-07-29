مصر.. إعدام 7 "أُدينوا" بقتل شرطي خلال فض مشاجرة

إسطنبول/ الخليج 365

أفادت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص "أُدينوا" قبل نحو عامين بـ"قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه"، خلال تواجده لفض مشاجرة عام 2013.

وأوضحت المصادر، بينها صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة)، أن "مصلحة السجون نفذت قرار محكمة الجنايات بإعدام سبعة أفراد قاموا بقتل ضابط شرطة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) عام 2013".

وأشارت إلى أن واقعة القتل حدثت "أثناء قيام قوة أمنية بفض مشاجرة بالمنطقة حينذاك".

وقالت "الأهرام" إن الواقعة "تعود لعام 2013 بنشوب مشاجرة بين طرفين بأحد مناطق محافظة الإسماعيلية، قبل أن يطلق أشخاص النار على ضابط وصل للمنطقة لمتابعة الحالة الأمنية، ليلقى مصرعه في الحال، ويتم الاستيلاء على سلاحه الحكومي".

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وفي نوفمبر/ تشرين ثان 2018، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر)، حكما سابقا لمحكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام السبعة أشخاص.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من عائلات من نُفذ حكم الإعدام بحقهم.

ورفضت مصر، في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن تنفيذ أحكام إعدام، حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.

وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.