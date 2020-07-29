الجيش الإسرائيلي يطلق "رصاصات" باتجاه الأراضي اللبنانية

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أطلق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رصاصات باتجاه الأراضي اللبنانيّة، إثر اشتباه بتحرك قرب السياج الحدودي، بحسب الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "العدو الإسرائيلي أطلق رصاصات عدّة باتجاه الأراضي اللبنانيّة، قرب السياج المحاذي "لبراد التفاح"، في مستعمرة المطلة مقابل بلدة كفركلا الجنوبيّة، بعد الاشتباه بتحرك قرب السياج".

ولم يصدر عن الجانبين اللبناني والإسرائيلي على الفور أي تعليق على ما ذكرته الوكالة اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في وقت سابق الثلاثاء، تسجيل 39 خرقا جويا معاديا (من إسرائيل) تخللها تحليق طيران دائري فوق مناطق جنوبي لبنان، منذ الإثنين.

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وقرر لبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، لعدوانها على مناطق جنوبي البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من جماعة "حزب الله" اللبنانية للتسلل عبر حدود لبنان. وهو ما نفاه الحزب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن إسرائيل أطلقت عشرات القذائف على منطقة "مزارع شبعا" المتنازع عليها، بزعم التصدي لمحاولة التسلل المزعومة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، عودة الهدوء إلى منطقة عمليات البعثة الأممية (يونيفيل) في لبنان، وأن القوة الأممية بدأت تحقيقا لتحديد ملابسات ما حدث في المنطقة.

وفي عام 2006، نشبت حرب بين "حزب الله" وإسرائيل، استمرت لمدة شهر، وأودت بحياة نحو 1200 شخص في لبنان، أغلبهم مدنيون، إضافة إلى 160 إسرائيليا، أغلبهم عسكريون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.