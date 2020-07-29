قطر ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى جنوب السودان

الدوحة / الخليج 365

أعلنت قطر، إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى جنوب السودان، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الأميري، الثلاثاء، اطلعت عليه الخليج 365.

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وقال البيان إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه بإرسال المساعدات الطبية العاجلة لجنوب السودان، وذلك دعماً من دولة قطر للجهود التي تبذلها في مكافحة كورونا".

ومنذ بداية أزمة "كورونا"، قدمت قطر مساعدات طبية إلى عدة دول بينها فلسطين ولبنان وتونس والجزائر وإيران والصين وإيطاليا ونيبال ورواندا والكونغو وأنغولا وألبانيا.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في جنوب السودان 2305، منها 46 وفاة، و1175 حالات شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.