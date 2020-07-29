الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المحتجين العراقيين

بغداد/علي جواد/الخليج 365

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الثلاثاء، إلى حماية المتظاهرين العراقيين، مؤكدة أنها "تراقب الوضع وتقف إلى جانب المطالب المشروعة".

وقالت البعثة في بيان، إنها "تراقب الوضع وتقف إلى جانب حق المتظاهرين بالتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة" داعية إلى "حماية المتظاهرين السلميين".

وبشأن التقارير الي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن تقديم البعثة تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص الاحتجاجات، أكد البيان أن ما أثير بشأن هذا الأمر "عار عن الصحة".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، عن أن 3 متظاهرين قتلوا وأصيب العشرات منذ الأحد في بغداد، خلال الاحتجاجات المطالبة بالطاقة الكهربائية في بغداد والنجف.

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والقتلى الثلاثة في احتجاجات بغداد هم أول ضحايا يسقطون في مواجهات مع قوات الأمن منذ تشكيل الحكومة الجديدة في مايو/أيار برئاسة مصطفى الكاظمي الذي تعهد بحماية المحتجين وتظاهراتهم.

والإثنين، أمهل الكاظمي أجهزة الأمن 72 ساعة لإعلان نتائج التحقيق بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات بغداد.

وبدأ الحراك الشعبي بالعراق، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ويضغط على الكاظمي للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومحاكمة المتورطين في مقتل نحو 600 متظاهر خلال الاحتجاجات.

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