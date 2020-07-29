الجزائر.. الرئيس تبون يستقبل السفيرة التركية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، السفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير كوكطاش، في لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك حسب بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

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وقال البيان: "استقبل الرئيس عبد المجيد تبون عشية (مساء) اليوم، سعادة السيدة ماهينور أوزدمير كوكطاش السفيرة التركية في الجزائر"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول موضوع اللقاء.

ونقلت صفحة الرئاسة عن السفيرة التركية قولها عقب اللقاء: "أؤدي مهمتي كسفيرة لتركيا في بلد شقيق نتقاسم معه تقاليد عريقة.. اليوم سنحت لنا فرصة لتبادل الحديث حول العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك".

وتعد هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الرئيس الجزائري السفيرة التركية منذ مطلع العام، حيث سبق واستقبلها في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي حين سلمت أوراق اعتمادها خلفا للسفير محمد بوروي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.