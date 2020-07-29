اليمن.. الهلال الأحمر التركي يسلم أجهزة طبية لمستشفي بعدن

شكري حسين/ الخليج 365

سلمت جمعية الهلال الأحمر التركي، الثلاثاء، أجهزة طبية مختلفة بينها مناظير جراحية، لمستشفى حيوي بمحافظة عدن "جنوبي اليمن".

حضر عملية التسليم التي جرت في المركز الوطني للأورام السرطانية بمستشفى الصداقة بمديرية المنصورة، رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن مصطفى آيدين، والمدير المالي للبعثة علي جان بودك.

كما حضر من الجانب اليمني، مدير المركز جمال عبدالحميد وعدد من الأطباء والممرضين، بحسب مراسل "الخليج 365".

وقال آيدين، في تصريح للأناضول، "إن جمعيته سلمت مركز الأورام السرطانية بمستشفى الصداقة وحدتين مناظير متكاملة (جراحة معدة وقولون)، ومختبر الأنسجة".

وأضاف: "ستساهم هذه الأجهزة الحديثة في تقديم الخدمات الطبية في المركز الذي يستقبل يوميًا عشرات المرضى".

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وتابع: "تأتي عملية تسليم المناظير ومختبر الأنسجة في إطار مشاريع المساعدات العاجلة المقدمة من الهلال التركي للقطاع الصحي في عدن".

وأشار إلى أن هذه المساعدات أيضا "ضمن الاهتمام الذي توليه الجمعية لمساعدة المرضى في مختلف المحافظات اليمنية".

وأشار، إلى أن جمعية الهلال الأحمر التركي، دشنت في فبراير/ شباط من العام الجاري، مصعدا كهربائيا خاصا بمرضى السرطان في ذات المشفى.

وفي أغسطس/ آب 2019، أطلع وفد من "جمعية الهلال الأحمر التركي" برئاسة نائب رئيس الجمعية إسماعيل حقي، على الاحتياجات الضرورية والعاجلة في المشفى اليمني، من ضمنها بناء وحدة المناظير، ومختبر الأنسجة، وقسم الأشعة، إضافة للمصعد.

ودأب "الهلال الأحمر التركي" على تقديم مساعدات في مجالات مختلفة، بينها الصحة والأعمال الإنسانية الإغاثية، في عدد من المحافظات اليمنية.

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