مقتل مدني في تفجير إرهابي برأس العين السورية

رأس العين/الخليج 365

قتل مدني في تفجير إرهابي بدراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.

ووقع التفجير في أحد الشوارع الفرعية بالمدينة، مساء الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن مصادر محلية.

ومع اقتراب عيد الأضحى أغلقت فرق الأمن التابعة للجيش الوطني السوري، كافة الشوارع الفرعية المؤدية إلى السوق في المدينة.

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وقبل يومين، قتل 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب نحو 10 آخرين، في تفجير إرهابي بدراجة نارية مفخخة، استهدف سوقا للخضروات في رأس العين.

وترجح فرق الأمن المحلية وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء مثل هذه التفجيرات.

ويواصل "ي ب ك" شن هجمات إرهابية من نقاط تمركزه في مدينتي عين عيسى وتل تمر، على مدينتي رأس العين وتل أبيض، المحررتان ضمن عملية "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.