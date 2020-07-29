تونس.. الغنوشي يعتزم التبرع لـ"الهلال الأحمر" بتعويض مالي

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، أن رئيسها راشد الغنوشي سيتبرع لمنظمة الهلال الأحمر في تونس بمبلغ تعويض قضت به محكمة بريطانية لصالحه، في "تهم باطلة" وجهها إليه موقع إخباري عربي مقره لندن.

وقالت الحركة، في بيان: "على إثر القضية المرفوعة ضد الموقع الإعلامي البريطاني (الشرق أوسط أونلاين)، بتهمة الثلب (السَبَّ) والتشويه، حكمت محكمة العدل العليا في لندن، الخميس الماضي، لصالح راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، رئيس حزب حركة النهضة، بالحصول على مبلغ 45.000 جنيه إسترليني (نحو 58 ألف دولار) كتعويض."

وأضافت أنه "سيتم التبرع بمبلغ التعويض للأعمال الخيرية لمنظمة الهلال الأحمر في تونس."

وكان موقع "الشرق الأوسط أونلاين" نشر في مقال، بتاريخ 5 يوليو/تموز 2019، "ادعاءات باطلة" اتهم فيها الغنوشي بالتسامح مع الإرهاب، وبادعاء الديمقراطية، وبتلقي أموال من دولة أجنبية، وهو ما ينفي الغنوشي صحته، وفق بيانات سابقة للحركة التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.