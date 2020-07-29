خلال يومين.. 39 خرقا إسرائيليا للأجواء اللبنانية

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، الثلاثاء، تسجيل 39 خرقا جويّا "معاديا" (من إسرائيل) خلال يومين.

وقالت القيادة، في بيان: "اعتبارا من الثلاثاء الساعة 01:20 ولغاية الساعة 13:55، سجّل 10 خروقات جويّة معاديّة تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وأضافت: "اعتبارا من الإثنين الساعة 00:50 ولغاية الثلاثاء الساعة 00:05، تم تسجيل 29 خرقا جويا معاديا تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب."

وشددت قيادة الجيش اللبناني على متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

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وقرر لبنان، في وقت سابق، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لعدوانها على مناطق جنوبي البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من جماعة "حزب الله" اللبنانية للتسلل عبر حدود لبنان. وهو ما نفاه الحزب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن إسرائيل أطلقت عشرات القذائف على منطقة "مزارع شبعا" المتنازع عليها، بزعم التصدي لمحاولة التسلل المزعومة.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عودة الهدوء إلى منطقة عمليات "يونيفيل" في لبنان، وأن القوة الأممية بدأت تحقيقا لتحديد ملابسات ما حدث في المنطقة.

وفي عام 2006، نشبت حرب بين "حزب الله" وإسرائيل، استمرت لمدة شهر، وأودت بحياة نحو 1200 شخص في لبنان، أغلبهم مدنيون، إضافة إلى 160 إسرائيليا، أغلبهم عسكريون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.