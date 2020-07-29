كورونا.. 3 وفيات في ليبيا و41 إصابة بموريتانيا

ليبيا، موريتانيا / الخليج 365

أعلنت ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات بكورونا، فيما رصدت موريتانيا 41 إصابة بالفيروس.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) في ليبيا، بتسجيل 3 وفيات، و190 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي مريضين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3017؛ منها 67 وفاة، و579 حالة تعاف.

Advertisements

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 41 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 120 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6249؛ منها 156 وفاة، و4683 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم أكثر من 16 مليون و784 ألف إصابة، توفي منهم ما يزيد على 660 ألفا، وتعافى أكثر من 10 ملايين و333 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.