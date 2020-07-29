- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت لحوماً ودواجن فاسدة في «البكيرية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهرت وزارة التجارة، مساء أمس الثلاثاء، بمنشأة تبيع لحوماً ودواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم.
وتضمنت المخالفة، وفقا للحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة “حيازة وعرض لحوم ودواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية”.
وقضت المحكمة بفرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت لحوماً ودواجن فاسدة في «البكيرية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.