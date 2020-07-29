شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت لحوماً ودواجن فاسدة في «البكيرية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، مساء أمس الثلاثاء، بمنشأة تبيع لحوماً ودواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم.

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وتضمنت المخالفة، وفقا للحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة “حيازة وعرض لحوم ودواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية”.

وقضت المحكمة بفرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.