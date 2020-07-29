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شكرا لقرائتكم خبر عن أعاق قنوات التصريف.. ضبط عمالة ألقت أثاثاً قديماً في مياه الأمطار بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن شرطة الطائف، ألقت القبض على عمالة وافدة قامت برمي أثاث قديم في مياه الأمطار الجارية بالطائف ما تسبب في إعاقة قنوات تصريف المياه.
وأضافت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بحكم الاختصاص.
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