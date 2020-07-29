مصر تفتتح أكبر مصنع غزل في العالم عام 2021

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول توفيق: "تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى للمجمع الصناعى فى الروبيكى، اليوم الثلاثاء، يعد جزء من المشروع الكبير الذى تعمل عليه الدولة".
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وتابع وزير قطاع الأعمال المصري: "المجمع الصناعى يمثل 8 في المئة من طاقة المشروع الكبير الذى سيطال تطوير شركات الغزل فى مصر".
وأضاف: "آخر مصنع سيتم تنفيذه فى النصف الثانى 2022".
وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه "سيتم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم في مصر، وسيتم افتتاحه فى سبتمبر/ أيلول عام2021 بالمحلة الكبرى".
وأضاف: "قطاع الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العاملة، ويعمل به 7 ملايين مواطن، وهو من أهم الصناعات التحويلة التي لها امتداد فى قطاع الزراعة".
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