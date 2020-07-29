"الجالية المصرية بالسعودية" تكشف تفاصيل مقتل مصريين على يد مواطن سعودي

وذكرت الصفحة على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن شهود عيان، أن المجني عليهما كانا يعملان في أعمال التشطيب لدى الجاني، وعندما طلب منهما المواطن السعودي إصلاح ماسورة خزان مصب مياه، كان من المفترض أن يكون عليها غطاء، اعتذرا له، لأنه ليس عملهما.

وقال العاملان للمواطن السعودي "إن هذا العمل ليس بعملنا، ولكنه يحتاج إلى سباك"، ولكنه تركهما لاستكمال أعمالهما، ثم عاد بعد فترة وجيزة، حاملا بندقية آلية، وأطلق عليهما الرصاص، حتى وافتهما المنية.

وأوضحت الصفحة على "الفيسبوك"، أنه بعد قتلهما من قبل المواطن السعودي، انتقل على الفور أحد مستشاري السفارة المصرية لمتابعة القضية، وبأنهم في انتظار التحقيقات وتقرير الطب الشرعي.

ولفتت الصفحة إلى أنه ألقي القبض على الجاني بعد ساعات من الجريمة.