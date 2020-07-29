زعيم خليجي يهنئ الرئيس السوري بعيد الأضحى

وذكرت صحيفة "الرؤية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطان هيثم بن طارق تبادل برقيات التهاني والتبريكات مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، من بينها تهنئة الرئيس السوري بشار الأسد، بعيد الأضحى.
وأفادت الصحيفة بأن السلطان أعرب في برقياته عن أطيب التهاني الودية وأصدق التمنيات القلبية للقادة والزعماء والملوك ولشعوب دولهم، وأن يحقق بقيادتهم كل ما تصبو إليه شعوبهم من خير ونماء، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة الجليلة وأمثالها باليمن والبركات.
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