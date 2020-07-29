مقتل آمر لواء عراقي وضابط خلال هجوم إرهابي في محافظة الأنبار

وقالت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي في بيان، على خطى الشهداء الأبرار، ها هي قواتنا الباسلة تزف شهيدا آخر ألا وهو المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي، أمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة الذي استشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية".
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وأضافت القيادة أن "ضابطا برتبة ملازم أول استشهد خلال العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة العكبة بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين اثنين".
كانت خلية الإعلام الحربي العراقي أعلنت منذ قليل، مقتل آمر لواء وضابط وإصابة 2 آخرين بجروح خلال هجوم إرهابي في محافظة الأنبار، وفقا لموقع "السومرية نيوز".
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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