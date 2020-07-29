وأكد حجازي، مساء الثلاثاء، الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة.
وكتب رئيس امتحانات الثانوية العامة المصرية، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "زملائي مقدري درجات الثانوية العامة أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، إذ قد أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازكم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات".
وأضاف حجازي، بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه، وأعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم. حفظكم الله وحفظ الوطن. تحيا مصر".
كان حجازي قال في وقت سابق، إن "نسبة النجاح العامة هذا العام، تفوق العام الماضي، التي بلغت 78%".
وأعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الأضحى وأنه لا داع للقلق.ش
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.