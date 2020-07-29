العراق: مقتل قيادى بالجيش وضابط وإصابة 2 آخرين بجروح فى هجوم إرهابى بالأنبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل قيادى بالجيش العراقى وضابط وإصابة 2 آخرين بجروح خلال هجوم إرهابي في محافظة الأنبار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وقبلها ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن آمر اللواء 29 فى الجيش العراقى قتل مع عدد من جنوده فى كمين لداعش غرب الأنبار.
وفى وقت سابق، تمكنت مفارز مكافحة المتفجرات فى هيئة الحشد الشعبى من رفع 20 عبوة ناسفة وتفكيك منازل مفخخة زراعتها التنظيمات الإرهابية على رأسها داعش بالعراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "نينا" عن مصدر أمنى قوله، أن مفارز مكافحة المتفجرات تمكنت من رفع عدد من العبوات الناسفة وتفكيك منازل مفخخة بحاوى العظيم ومطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.
وأضاف أن المفارز ومن خلال عمليات تعقب فلول داعش أنجزت تطهير طرق مرور القوات العسكرية بالكامل.
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