شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار كثيفة على جبل عرفات بسب تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد جبل عرفات اليوم الثلاثاء سقوط للأمطار بشكل كثيف، نظرا لتغيرات المناخ. وكانت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات فى الأحوال الجوية، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد.

‏وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية تؤدى إلى جريان السيول وتدنى فى مدى الرؤية فى الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، المويه، تربه، خليص، عرفات، مزدلفة وميسان.

كما دعت إلى متابعة تقارير ‏الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر فى حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.