شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات التسمم فى البقعة بالأردن إلى 440 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير مستشفى الأمير حسين في لواء عين الباشا، محمد العابد، إن عدد حالات الإصابة بالتسمم نتيجة تناول وجبات جاهزة بمطعم في منطقة البقعة بلواء عين الباشا ارتفع إلى 440 شخصا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أشار مدير مستشفى الأمير حسين في لواء عين الباشا، إلى أن العدد بدأ بالتزايد في فترة ما بعد الظهر حيث وصل عددهم في ساعات المساء الى 440 حالة.

ولفت مدير مستشفى الأمير حسين في لواء عين الباشا إلى أنه تم تجهيز 100 سرير بمستشفى الأمير حمزة وتحويل الباقي إلى مستشفيات أخرى وأكد مدير المستشفى أنه لا توجد هناك حالات حرجة.