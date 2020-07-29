شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقرر تقديم موعد امتحانات طلبة الصف الـ12 فى التعليم العام والخاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزرارة التربية والتعليم بالإمارات تقديم موعد امتحانات طلبة الصف 12 فى التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة في المسارين العام والمتقدم( الذكور المواطنين فقط) الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو أكثر، أو الراغبين بتحسين النسبة في مواد(اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات).
وقالت الوزرارة على حسابها في "تويتر" تبدأ الاختبارات في 3 أغسطس، علما بأن هذا القرار ينطبق على الطلبة الذكور المواطنين فقط أما بالنسبة لباقي طلبة الصف 12، سوف يؤدون الاختبارات فى الموعد الذي تم الإعلان عنه سابقا، حيث لم يطرأ عليه أي تغيير.
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