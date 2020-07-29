شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والسعودية يؤكدان: حل المسألة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أنه بعد اجتماع الرئيس التونسى بوزير الخارجية السعودى، أكد الجانبان أنّ حلّ المسألة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا دون أى تدخلات أجنبية. وقالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس التونسى قيس سعيد بحث مع وزير خارجية السعودية الوضع في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية. Advertisements وأضافت: حريصون على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. وتابعت: الأزمة الليبية أثرت سلبا علينا وعلى دول الجوار.

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