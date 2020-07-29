شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من قرينة سلطان عمان إلى أبناء السلطنة والمقيمين.. الإطلالة الأولى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت قرينة السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، فى أول إطلالة لها، التهنئة إلى أبناء عمان والمقيمين بها بمناسبة عيد الأضحى.

وجاء فى بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية: "وجهت حرم السلطان هيثم بن طارق بن سعيد التهنئة والتبريكات إلى أبناء عمان الأوفياء والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام 1443".

وتابع البيان: "داعية الله تعالى أن يعيده عليهم بوافر الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات".

وأشار البيان إلى أن قرينة السلطان بعثت برقيات إلى زوجات الملوك وقادة الدول الشقيقة والصديقة وعدد من الشخصيات الدولية بهذه المناسبة. وجاء في البيان: "ضمنتها (البرقيات) خالص تهانيها وصادق تمنياتها لهن بموفور الصحة والهناء والعمر المديد".