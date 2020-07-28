شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار الخير تغسل مشعر مزدلفة قبيل قدوم الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد مشعر مزدلفة بالعاصمة المقدسة، مساء الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مشهد زاده هيبة وإجلالاً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

كما توقعت الأرصاد، أن تشمل الحالة الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.