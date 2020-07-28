الحكومة المصرية تكشف موعد افتتاح الحدائق والمتنزهات

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وأكد السيد القصير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه رسالة اليوم للمسئولين بضرورة التواجد مع العاملين في المؤسسات وحل مشاكلهم، وبأن العمل الفردي انتهى ولا بد من العمل الجماعي لأنه أساس النجاح.
وأوضح القصير أنه لا بد من تطوير الري بالغمر واستبداله بنظم الري الحديث، مؤكدا أن الدولة المصرية تبحث عن إيجاد مصادر متنوعة للري، وبأنه تم الاتفاق مع وزارة الري على تطبيق نظم الري الحديثة على مليون فدان، كبداية لتطوير نظم الري في مصر من أجل توفير المياه.
وأشار وزير الزراعة المصري إلى أنه سيتم بداية من العام المقبل تقليل زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيرة، منوها إلى أن مركز البحوث الزراعية يبحث الآن عن استنباط أنواع من المحاصيل تنضج مبكرا بما يوفر المياه، إلى جانب تسوية الأرض بالليزر.
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