مصر: الدراسات حول أمان سد النهضة لم تستكمل والسودان لديه مخاوف

وأضاف السباعي، خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن "مصر قادرة على الوصول إلى هدفها من التفاوض طالما هي صاحبة الحق".
ولفت إلى أن "مصر ستشارك في العملية التفاوضية المرحلة المقبلة على أسس واضحة، خاصة في النقاط القانونية"، مشيرا إلى أن "الجانب السوداني لديه مخاوف من أمان السد، خاصة أن الدراسات حول أمان السد لم تستكمل حتى الآن".
© AP Photo / Elias Asmare
وكشف أن "تأجيل المفاوضات جاء بعد رغبة السودان لإعادة تقدير الموقف، خاصة بعد قيام إثيوبيا بالملء الأولي لسد النهضة بشكل أحادي".
وأوضح أن "اللجنة العليا لإيراد النهر التابعة للوزارة، تجتمع على مدار العام وبشكل دوري؛ لمتابعة معدل سقوط الأمطار أثناء الفيضان وحجم المياه الواصلة إلى مصر".
وتابع أن "مركز التنبؤ بالفيضان، وقطاع شئون النيل، يقومون بعمل رصد على مدار اليوم للأمطار، مؤكدا أن الفيضان مبشر حتى اللحظة".
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