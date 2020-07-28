شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة الحرم المكي ترفع الطاقة الاستيعابية للمصلين إلى مليون و 700 ألف مصلٍ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المهندس محمد المحمدي، مدير مشروع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي بوزارة المالية، أن التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي ترفع الطاقة الاستيعابية للمصلين إلى مليون و 700 ألف مصلٍ.

Advertisements

وأوضح المهندس “المحمدي” في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” أن التوسعة السعودية الثالثة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تشتمل على المكونات الرئيسة : مبنى التوسعة الرئيسي للمسجد الحرام، وتوسعة المسعى الذي افتتح سابقاً ، وتوسعة المطاف والساحات الخارجية والجسور ، ومجمع مباني الخدمات المركزية، ونفق الخدمات والمباني الأمنية وأنفاق المشاة ومحطات النقل والجسور المؤدية إلى الحرم، والطريق الدائري الأول المحيط بمنطقة المسجد الحرام، والبنية التحتيةوتشمل محطات الكهرباء وخزانات المياه وتصريف السيول.

وأكد “المحمدي” أن فريق العمل المشرف على المشروع يحرص أن تسير الأعمال وفق الجدول المخطط لها، مع مراعاة أن هذا المشروع فريد من نوعه حيث تسير أعمال الإنشاءات في نفس الوقت الذي يقوم فيه زوار بيت الله الحرام في تأدية مناسك الحج والعمرة بكل سلاسة.