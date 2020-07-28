شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداءً من اليوم .. إلزام المطاعم والمقاهي ومحال بيع العصائر بتوفير «الدفع الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءاً من اليوم الثلاثاء وذلك تطبيقًا للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد. Advertisements

ويواصل البرنامج تطبيق مراحل إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني حيث غطت مراحله 50 نشاطاً تجارياً تشمل 70 ٪؜ من قطاع التجزئة على أن يشمل الإلزام 30 % المتبقية لكافة أنشطة التجزئة في 6 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

هذا وتشمل المرحلة الخامسة والملزمة ابتداء من اليوم المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافيتريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيسكريم.

وستقوم وزارة التجارة بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.