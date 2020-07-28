شكرا لقرائتكم خبر عن «نفرح ونلتقي بقلوبنا».. رسالة مهمة للوقاية من كورونا خلال العيد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو حذر خلاله من خطورة التساهل بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا في عيد الأضحى المبارك.

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وقال العبدالعالي: “أرجوكم .. لا نريد أن تكون فرحة العيد مصدراً للخطر على صحتنا، يمكننا أن نبتهج وأن نفرح ونلتقي بقلوبنا مع تطبيق التباعد بالمسافات الآمنة والالتزام بالسلوكيات الصحية.. كل عام وأنتم ومن تحبون بصحة وعافية”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت وزارة الصحة أنه أيضا تم تسجيل 2688 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 29 حالة وفاة.