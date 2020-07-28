«التقاعد» توضح طريقة استخراج البطاقة الإلكترونية للاستفادة من العروض والمزايا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة استخراج بطاقة التقاعد الإلكترونية للاستفادة من العروض والمزايا الخاصة بالمتقاعدين. وقال المؤسسة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “استخرج بطاقتك التقاعدية الإلكترونية من خلال تطبيق مؤسسة التقاعد واستفد من العروض والمزايا الخاصة بالمتقاعدين والمستفيدين”. وأضافت مؤسسة التقاعد أنه يمكن الاطلاع على قائمة العروض والمزايا من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا) أو من خلال الهاتف المحمول من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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