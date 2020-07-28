شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق مفيد لحجب الإعلانات والمواد الإباحية والمشبوهة.. رابط التحميل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الخبير التقني فهد البقمي باستخدام أحد التطبيقات المهمة في حجب الإعلانات والمواد الإباحية والمشبوهة.
وقال البقمي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نشتكي من الإعلانات في المواقع والألعاب حتى إن الإباحي والمشبوه منها وصلت للأطفال بألعابهم”.
وتابع: “يمكن استخدام تطبيق adguard لحجب مثل هذه المواد باستثناء اليوتيوب، ويفعل للجوال وللمودم ليحجبها الإعلانات عن كل من يتصل به”.
وتابع الخبير التقني فهد البقمي أنه يمكن تحميل تطبيق adguard لحجب الإعلانات والمواد غير المرغوبة من خلال الموقع التالي (اضغط هنــا).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.