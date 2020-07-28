شكري: مصر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية جمهورية الكونغو جان كلود جاكوسو.
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ووفقا للوكالة، "أوضح شكري حرص مصر على مساعدة الأشقاء الليبيين في التوجه نحو حل سياسي شامل في ليبيا يعيد الاستقرار لهذا البلد الشقيق ولا يترك مجالا لتأثير التنظيمات الإرهابية على ليبيا وجوارها".
وأوضحت الوكالة أن "الوزيرين ناقشا الأفكار المطروحة على الساحة الدولية لدفع الحل السياسي قدما".
وأشارت إلى أن "الوزيرين اتفقا على استمرار الاتصالات فيما بينهما في سياق الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في الأزمة الليبية بهدف تحقيق الحل المنشود من قبل كافة الليبيين".
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