مخاوف إثيوبية من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في "أرض الصومال"

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وعزا الموقع الإلكتروني المخاوف الإثيوبية إلى عقد وفد مصري لقاء برئيس "أرض الصومال"، موسى بيهي عبدي، في مدينة هرجيسا الصومالية، قبل عدة أيام، حيث ناقش الجانبان اقتراح مصر بإنشاء منشأة عسكرية في الدولة المعلنة ذاتيا.
ويشار إلى أن مدينة هرجيسا هي عاصمة لدولة "أرض الصومال"، وهي لدولة لا يعترف العالم بوجودها، وتقع شمال دولة الصومال، في شرق أفريقيا، ويحدها إثيوبيا من الغرب، وخليج عدن في الشمال.
ونقل الموقع الإلكتروني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن "مصر لها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي دولة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى".
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