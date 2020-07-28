وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن الانفجار وقع في المدينة التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بتركيا".
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها إن "دراجة نارية مفخخة انفجرت بعد أن كانت مركونة قرب المشفى الوطني في مدينة رأس العين بريف الحسكة ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات".
وكانت المدينة، قد شهدت، يوم الأحد الماضي، انفجار دراجة نارية أدت إلى مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين السورية ووقوع إصابات... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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