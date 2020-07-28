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السعودية تخصص قائداً صحياً لكل 50 حاجاً للتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصّصت وزارة الصحة السعودية خلال موسم حج هذا العام  قائداً صحياً لكل 50 حاجاً للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعى بين الحجاج والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم . كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج، ومراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه.

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