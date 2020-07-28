شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح يبحث فى الأردن مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار "عقيلة صالح" مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأردنية عمان فى زيارة رسمية تستغرق يومين، عقب اختتام زيارته للمملكة المغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، إن رئيس البرلمان سيجرى خلال زيارته للمملكة الأردنية عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالأردن فى مقدمتهم رئيس البرلمان الأردنى عاطف الطراونة، وذلك لبحث سُبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرة الأخيرة للحل في ليبيا .

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وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد أجرى اليوم الثلاثاء، اتصالاً بوزير خارجية جمهورية الكونغو "جان كلود جاكوسو"، حيث عرض تطورات الوضع على الساحة الليبية فى إطار التشاور والتنسيق مع الكونغو الشقيقة كرئيس للجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، والتى يرأسها الرئيس الكونغولي "دينيس ساسو نجيسو".

وأوضح شكرى، حرص مصر على مساعدة الأشقاء الليبيين فى التوجه نحو حل سياسى شامل فى ليبيا يعيد الاستقرار لهذا البلد الشقيق، ولا يترك مجالاً لتأثير التنظيمات الإرهابية على ليبيا وجوارها.