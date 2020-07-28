شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيان ليبيان يدعوان بعثة الأمم المتحدة لإطلاق المسار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عضوا مجلس النواب الليبى عيسي العريبي وزياد دغيم في تصريح مشترك بعثة الأمم المتحدة إطلاق المسار السياسي بعد توسعته بما يحقق التوازن في العدد بين أقاليم ليبيا الثلاثة . وأضاف العريبي ودغيم أن المسار السياسي محكوم بآخر مرجعية دولية وهي اجتماع برلين وأيضا المادة 64 من الاتفاق السياسي لوجود انسداد كبير في تنفيذ الاتفاق أو امكانية تطبيق المادة 12من الاتفاق السياسي لعدة أسباب. وأوضح العريبي ودغيم بأنه لا يمكن لمجلس النواب الاعتراف بمجلس الدولة الحالي إلا بعد عودة من تم اقصائهم من التيار الوطني من الأعضاء المنتخبين سنة 2012م وهي احدي ثوابت الشعب الليبي ومجلس النواب وفق قرار رقم 3 لسنة 2017م. Advertisements

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