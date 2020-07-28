شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى بشار الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيرى الجزائر وأبخازيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم أوراق اعتماد لحسن تهامي سفيرا لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وخوتابا باغرات راشوفيتش سفيرا لجمهورية أبخازيا لدى الجمهورية العربية السورية، واستقبل الرئيس الأسد السفيرين كلا على حدة وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

استلام أوراق الاعتماد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد بحسب "سانا" وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وتم استقبال السفيرين الجديدين بالمراسم المعتادة.

الأسد واستلام أوراق الاعتماد

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