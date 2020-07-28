شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يصل إلى المغرب بعد زيارة شملت تونس والجزائر ومصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إلى المغرب بعد زيارة شملت تونس والجزائر ومصر، وذلك حسب خبر عاجل لفضائية "العربية".
وكان وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، قال إن هناك تطابق كبير في مواقف كل من المملكة العربية السعودية وتونس لمواجهة تحديات المنطقة، وذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية السعودى مع الرئيس التونسى قيس سعيد.
وأضاف وزير خارجية السعودية، أن المملكة تؤكد على تسوية سلمية للأزمة الليبية تحميه من التدخلات الخارجية، موضحًا أن موقف السعودية متطابق مع تونس حول ليبيا.
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