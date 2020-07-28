شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن إعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى 20 دولة بينها مصر بدءا من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم ،الثلاثاء، أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، ستبدأ بإعادة تشغيل رحلاتها التجارية بشكل مبدئي إلى 20 دولة حول العالم، من ضمنها مصر، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقال مدير إدارة النقل الجوي في (الطيران المدني) الكويتية عبدالله الراجحي - في تصريح صحفي - إن الدول التي سيتم إعادة تشغيل الرحلات إليها، هي مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان ولبنان وقطر والأردن والبوسنة والهرسك وسيريلانكا وباكستان وإثيوبيا وبريطانيا وتركيا وإيران والنيبال وسويسرا وألمانيا وأذربيجان والفلبين والهند.

وأضاف الراجحي، أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي ستعلن في الفترة المقبلة عن جداول تشغيلها ومواعيد رحلاتها بشكل تفصيلي.

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ودعا مدير إدارة النقل الجوي في (الطيران المدني) الكويتية، جميع المسافرين الى اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الصحية؛ لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه والانتهاء من جميع الإجراءات بكل سهولة ويسر.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في 29 يونيو الماضي، مراحل الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية إلى مطار الكويت الدولي، بعد توقفها منتصف مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتضمنت المرحلة الأولى من الخطة، إعادة الرحلات التجارية إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من أول أغسطس المقبل وحتى 31 يناير 2021، بنسبة تشغيل لا تزيد على 30%، لنقل مالا يزيد عن 10 آلاف راكب يوميا، بينما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من أول فبراير 2021 وحتى 31 يوليو 2021؛ وتتضمن ارتفاع نسبة التشغيل إلى ما لا يزيد على 60%، وبعدد ركاب لا يزيد على 20 ألف راكب يوميا، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في أول أغسطس 2021 وبنسبة تشغيل 100% وبعدد ركاب أكثر من 30 ألف راكب يومياً.