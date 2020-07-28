شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الأمن العراقى تنفى سقوط صاروخ فى محيط مطار بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت خلية الأمن العراقي سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق أعلنت عن وقوع انفجارين فى قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين بوسط العراق، وأكدت الخلية في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، الثلاثاء، وقوع انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين". Advertisements وأضافت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، دون وقوع خسائر بالأرواح. يذكر أن قاعدة سبايكر هى قاعدة جوية عراقية خاضعة لسيطرة الدولة العراقية، وتقع القاعدة قرب مدينة تكريت شمالي العراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلية الأمن العراقى تنفى سقوط صاروخ فى محيط مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.