شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يستهدف القوات التركية المتمركزة فى رأس العين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السورى، إن دوى انفجار عنيف وقع في مدينة رأس العين السورية (سري كانييه) الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة دراجة نارية مفخخة قرب المشفى الوطني في المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية في موقع الانفجار.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفادت بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها كثفت من دورياتها الأمنية، أمس، في مدينة رأس العين بعد انفجار دراجة نارية مفخخة، حيث تسبب بمقتل وجرح 27 على الأقل، بالقرب من مركز الأعلاف في المدينة.

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