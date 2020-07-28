شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يستهدف القوات التركية المتمركزة فى رأس العين السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السورى، إن دوى انفجار عنيف وقع في مدينة رأس العين السورية (سري كانييه) الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة دراجة نارية مفخخة قرب المشفى الوطني في المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية في موقع الانفجار.
وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفادت بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها كثفت من دورياتها الأمنية، أمس، في مدينة رأس العين بعد انفجار دراجة نارية مفخخة، حيث تسبب بمقتل وجرح 27 على الأقل، بالقرب من مركز الأعلاف في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار يستهدف القوات التركية المتمركزة فى رأس العين السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.