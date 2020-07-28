شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى سقوط صاروخ كاتيوشا فى محيط مطار بغداد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولى، مؤكدة أنها أنباء غير دقيقة حيث لم يتم أى حادثة لإطلاق صاروخ فى محيط مطار بغداد الدولى.

ودعت خلية الإعلام الأمنى العراقى فى بيان لها وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات بما يخص الأحداث الامنية مِن المصادر الرسمية المخولة بذلك.

وزعم مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك معلومات اولية عن استهداف قاعدة فكتوريا بصواريخ كاتيوشا ضمن مطار بغداد الدولي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.