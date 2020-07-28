المبعوث الأممى: نسعى لهدنة فى اليمن خلال عيد الأضحى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المبعوث الأممى لليمن، مارتن جريفيث، اليوم /الثلاثاء/، بخطوات مباشرة وسريعة لوقف إطلاق النار في اليمن، وقال جريفيث - في إحاطته لمجلس الأمن وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إن الوضع الإنساني في اليمن يزداد صعوبة، كاشفا عن مساعي لإقرار هدنة لوقف النار في اليمن خلال عيد الأضحى.

ونبه في كلمته إلى تزايد العنف في محافظة الحديدة، مضيفا أن بعثة اتفاق الحديدة تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، معربا عن استيائه من مواصلة ميليشيات الحوثي سلسة انتهاكاتها للهدنة الأممية بشكل يومي.



وتزايدت وتيرة الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة، في سعي من الميليشيا لتفجير الوضع ونسف مبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.