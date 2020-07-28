شكرا لقرائتكم خبر عن تخصص أبوابا لدخول وخروج الحجاج لضمان منع الزحام بالحرمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت رئاسة شئون الحرمين، أبوابا لدخول وأخرى لخروج الحجاج ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لضمان عدم حدوث أي حالات من التكدس والزحام.

ونشر حساب التواصل الحكومى بالمملكة العربية السعودية "فيديو" لقاء مع هانى حيدر المتحدث الإعلامي لرئاسة شئون الحرمين، قائلاً:"تم تخصيص عدد من الأبواب أبواب لدخول الحجاج وأخرى لخروجهم بحيث نضمن عدم حدوث أي حالات من التكدس أو الزحام، كما جندت رئاسة شئون الحرمين 3500 عامل يعملون على مدار الساعة تطهيره وتطيبيه، كما رفعت جميع مشربيات ماء زمزم والاستعاضة عنها بعبوات ماء زمزم المعقمة".

يشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى وضعت مسارات افتراضية بملصقات أرضية مؤقتة بمنطقة صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب، وفقا لوكالة الانباء السعودية.

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ونشرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، صور للملصقات الأرضية، وعلقت قائلة: "ضمن إجراءاتها الاحترازية لحج هذا العام؛ الرئاسة تهيئ المسجد الحرام وصحن المطاف بمسارات افتراضية لاستقبال ضيوف الرحمن".

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين هيأت كافة ساحات ومرافق المسجد الحرام بالملصقات الأرضية المؤقتة، والتى تهدف إلى تنظيم مسارات دخول الحجاج وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد الاجتماعى بين أفواج الحجيج.

يذكر أن الرئاسة العامة تبذل جهود بالتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام.