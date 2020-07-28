شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: رصدنا تحركات قرب الحدود مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن إسرائيل تقول إنها رصدت تحركات قرب الحدود مع لبنان.

ولا تزال أزمة إسرائيل ولبنان مستمرة بعد التوتر الذى شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أعلن وزير الخارجية اللبنانى، أن لبنان ستقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على القصف الإسرائيلي الذي تعرض له جنوب لبنان أمس، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.

وشن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، هجوما إسرائيل بعد التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية أمس الإثنين، بعد مناوشات مع حزب الله، وغرد دياب على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "عقل إسرائيل عدوانى ولا أمان معها ولبنان يدين اعتداء العدو على سيادة لبنان في خرق جديد للقرار 1701 لافتعال اشتباك كمحاولة لتعديل مهمات قوات اليونيفيل جنوبا، وهناك محاولة للضغط على لبنان عبر التلويح بخفض عدد قوات اليونيفيل إذا لم يحصل تعديل بمهمة اليونيفيل".