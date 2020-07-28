تفاصيل استهداف موقع عسكرى فى مطار بغداد الدولى بصواريخ "كاتيوشا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت معلومات أولية عن تعرض موقع عسكري داخل مطار بغداد الدولي إلى قصف بصواريخ "كاتيوشا". ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن معسكر النصر (فيكتوري سابقا) تعرض لقصف بصواريخ كاتيوشا"، ويأتي ذلك استمرارا لمسلسل إطلاق الصواريخ باتجاه العاصمة بغداد ومحيط المنطقة الخضراء. وكانت السلطات العراقية أعادت فتح مطار بغداد قبل 5 أيام بعد أشهر من إغلاقه وكانت خلية الإعلام الأمني الحكومية قد كشفت يوم الاثنين، تفاصيل سقوط صواريخ "الكاتيوشا" على معسكر شمالي بغداد.

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