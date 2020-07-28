أكار: الدعم الخارجي لحفتر العائق الأكبر للسلام في ليبيا

واشنطن / الخليج 365

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار:

- بعض الدول مثل الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا والسعودية تدعي تأييدها للحل السياسي في ليبيا، بينما تواصل تزويد حفتر بالسلاح والمعدات العسكرية

-هدف تركيا الرئيسي في ليبيا، هو إيجاد حل سياسي شامل بقيادة الليبين أنفسهم، يضمن وحدة ترابها واستقلالها وسيادتها

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الدعم الخارجي الذي يتلقاه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا يمثل العائق الأكبر أمام السلام في هذا البلد.

جاء ذلك خلال مشاركته الثلاثاء، في ندوة افتراضية نظمها "وقف التراث التركي" (مؤسسة فكرية مقرها واشنطن)، تحت عنوان "استراتيجية تركيا الدفاعية وآخر المستجدات في المنطقة".

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وأكد أكار أن هدف تركيا الرئيسي في ليبيا، هو إيجاد حل سياسي شامل بقيادة الليبين أنفسهم، يضمن وحدة ترابها واستقلالها وسيادتها.

ولفت وزير الدفاع إلى أن بعض الدول مثل الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا والسعودية تدعي تأييدها للحل السياسي في ليبيا، بينما تواصل تزويد حفتر بالسلاح والمعدات العسكرية.

وأكد أن هذا الدعم الخارجي (لحفتر) هو العائق الأكبر أمام السلام والاستقرار في ليبيا.

وشدّد أكار على تعاون تركيا مع كافة الأطراف الداعمة للحل السياسي في ليبيا، وأنها ستواصل دعم الحكومة الليبية.



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