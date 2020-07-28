الجيش الإسرائيلي: رصدنا عددا من المشتبهين على الحدود مع لبنان

زين خليل/الخليج 365
قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه رصد عدداً من المشتبه بهم في منطقة الجليل الغربي، قرب السياج الحدودي مع لبنان.
وأضاف في بيان مقتضب عبر حسابه على تويتر "الحادث قيد مراقبة قوات الجيش الإسرائيلي"، مضيفا أن "التفاصيل قيد الفحص".
ولم يوضح الجيش في بيانه ما إن كان الحديث يدور عن مسلحين من "حزب الله" اللبناني من عدمه.
فيما أفادت هيئة البث الرسمية، إن الجيش وجه سكان المنطقة المتاخمة للحدود مع لبنان بالتزام منازلهم حتى إشعار آخر.
يأتي ذلك على وقع تزايد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" الذي تقول إسرائيل إنه يسعى للرد على مقتل أحد عناصره في قصف جوي على موقع قرب العاصمة السورية دمشق في 20 يوليو/تموز الجاري.
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قالت هيئة البث إن إسرائيل تخشى من "هجوم ثان" من قبل "حزب الله" خلال الـ 48 ساعة المقبلة.
وأضافت أن تعزيز إسرائيل للصواريخ الدقيقة والقوات الخاصة على الحدود مع لبنان يأتي في إطار إمكانية حدوث تصعيد، بعد تنفيذ التنظيم عملية "ناجحة" محتملة.
والإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم لـ"حزب الله"، حاول تنفيذه في منطقة جبل الروس الحدودية.
لكنّ "حزب الله"، نفى أنه أقدم على تنفيذ أية عملية من هذا النوع، وقال إن إسرائيل "فبركت الهجوم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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