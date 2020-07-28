كورونا.. 11 وفاة بالمغرب و3 في لبنان

المغرب، لبنان/ الخليج 365
أعلن المغرب، الثلاثاء، تسجيل 11 وفاة جراء كورونا، ورصد لبنان 3 حالات بالفيروس.
وأفادت الصحة المغربية بتسجيل 11 وفاة، و500 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 513 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21 ألفا و387؛ منها 327 وفاة، و17 ألفا و66 حالة تعاف.
وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، و141 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي مريض واحد.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4020؛ منها 54 وفاة، و1710 حالة تعاف.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم أكثر من 16 مليون و777 ألف إصابة، توفي منهم ما يزيد على 660 ألفا، وتعافى أكثر من 10 ملايين و332 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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